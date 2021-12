Cores vão tomar conta de SSA em corrida que inspira milhões

Com o objetivo de fazer as pessoas praticarem a corrida e sem qualquer preocupação com o esporte alto-rendimento, a The Color Run é uma inspiração mundial.

Prova de 5 km, que acontece na manhã deste domingo, 30, em Salvador, tem como principal característica o fato de todos os participantes começarem vestidos com uma camisa branca, que vai sendo gradualmente pintada, a cada quilômetro, por disparos de tintas pelo pessoal da organização.

O evento é uma celebração do exercício como prática saudável e capaz de unir família e amigos por um mesmo ideal. Criada Originária dos EUA, em 2012, a The Color Run chegou ao Brasil no ano passado. Hoje, com mais de 2 milhões de participantes, está presente em mais de 30 paises e em 170 cidades.

Por aqui, além de Salvador, a prova passará por Fortaleza (abril), Manaus (maio), Recife (julho), Teresina (agosto) e Belo Horizonte (setembro). A organização do evento negocia ainda datas para provas em Boa Vista, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia, Natal e São Paulo.

Corrida para debutantes

Sem vencedores ou cronometragem oficial, a The Color Run tem participantes de 2 a 80 anos, sendo que mais de 60% deles correm os primeiros 5 km de suas vidas. A prova em Salvador, que tem largada e chegada no Jardim de Alah, às 8h de domingo, e ainda tem inscrições abertas.

adblock ativo