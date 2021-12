Coração deixa Adriano fora do Barça por até seis semanas

O Barcelona revelou nesta quarta-feira, 16, que o lateral-esquerdo brasileiro Adriano ficará de quatro a seis semanas afastado da equipe por causa de um problema cardíaco que afeta o jogador e foi detectado durante exames realizados neste início de pré-temporada da equipe espanhola.

O departamento médico do clube informou que foi constatada uma alteração no ritmo cardíaco do atleta, que agora fará apenas treinamentos físicos e específicos durante este período estimado de afastamento. Ele não poderá realizar os trabalhos com bola e consequentemente será desfalque nos amistosos que o time fará nesta sua pré-temporada.

Adriano se tornou a primeira baixa confirmada da equipe catalã sob o comando de Luis Enrique, que comandou o primeiro treino no campo como novo técnico do Barça na última terça. Na ocasião, o lateral brasileiro acabou ficando fora desta atividade.

Horas antes de o Barça confirmar o problema cardíaco detectado nos exames realizados no início desta semana, Luis Enrique informou que Adriano "tem contrato e está nos planos" para esta próxima temporada do futebol europeu.

