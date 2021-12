Copas do Caju e da Mandioca movimentam o fim de semana

As equipes que disputam as copas do Caju e da Mandioca realizam dez partidas em cidades do interior do estado neste fim de semana. As duas competições estão na primeira fase.

A Copa do Caju (categoria Sub 15) está na terceira rodada e reúne neste sábado, 10, as equipes de Ribeira do Pombal, Quijingue, Euclides da Cunha, Banzaê, Cipó, Nova Soure, Itapicuru, Inhambupe, Paulo Afonso, Cícero Dantas.

Já a Copa da Mandioca (categoria Sub 18), que já está na 4ª rodada, jogam as seleções de Pedrão, Coração de Maria, Amélia Rodrigues, Teodoro Sampaio, Santo Amaro, Terra Nova, Ouriçangas, Água Fria, Conceição do Jacuípe e Irará, que com um saldo de 4 gols lidera o campeonato.

