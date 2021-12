Copa Sertaneja de Futsal teve início no interior da Bahia

A bola começou a rolar na sexta-feira, 28, pela Copa Sertaneja de Futsal, que conta com 64 times de 60 cidades do interior da Bahia. 32 equipes masculinas e 32 femininas vão brigar pelo título da competição, que será disputada nos municípios de Cícero Dantas, Conceição do Coité, Feira de Santana, Santa Bárbara, Pindobaçu, Caém, Valente e Riachão do Jacuípe - onde ocorreu a cerimônia de abertura.

As equipes estão divididas em oito grupos com quatro times, onde se classificam as duas melhores colocadas de cada chave. Os duelos finais - nas categorias masculino e feminino - estão previstos para o mês de junho.

Cerca de 960 homens e mulheres estão envolvidos nas delegações e a organização prevê um público de quatro mil pessoas por zonal (município) que receberá os jogos.

No primeiro zonal, realizado em Riachão do Jacuípe, o time da casa faturou o título na categoria masculino e a equipe de Teodoro Sampaio ficou com o segundo lugar. Já no feminino, Itati conquistou a taça e Amélia Rodrigues ficou com o vice.

No mesmo dia, ocorreu o zonal na cidade de Conceição do Coité, onde o time local faturou o troféu do feminino, tendo o Vila Palmari logo atrás. O Coité também faturou o título masculino e o Barrocas ficou em segundo lugar. Porém, após denúncias de que a equipe havia escalado um jogador irregular, a organização da Liga retirou os pontos do Barrocas e o Assec/Coité se classificou na segunda posição.

No próximo final de semana vão ocorrer mais dois zonais da Copa, nas cidades de Cipó e Cícero Dantas.

Esta é a terceira edição do torneio, que é organizado pela Liga de Futsal de Feira de Santana e conta com o apoio da Federação Bahiana de Futsal e Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

