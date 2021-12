Copa Rio Sub-17 terá Ba-Vi na semifinal

Se nas categorias profissionais e Sub-20 Bahia e Vitória vão disputar o título do Campeonato Baiano nos próximos dias, na modalidade Sub-17 os rivais medirão forças por uma vaga na final da Copa Rio, na próxima sexta-feira, 4.

O Esquadrãozinho bateu o Boavista-RJ por 1 a 0 na manhã desta terça, 1º, e garantiu a vaga na semifinal. O único tento da partida foi marcado por Geovani Itinga, artilheiro da competição com sete gols.

O Vitória teve vida mais complicada contra o Coritiba, mas com uma ótima atuação do goleiro Caíque, que pegou dois pênaltis na disputa da vaga após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o time avançou entre os quatro melhores.

As outras chaves das quartas são disputadas entre Palmeiras x Cruzeiro e Fluminense x Flamengo. Com isso, independente do resultado, uma das equipes baianas estará na final do torneio. O Vitória da Conquista também representou o estado, mas foi eliminada na primeira fase.

A Copa Rio Sub-17 é disputada no Rio de Janeiro e contou com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro times de vários estados da federação. A final está marcada para o dia 6 de abril.

