Copa Metropolitana Sub 15 chega as quartas de final

A Copa Metropolitana Sub 15 conheceu neste fim de semana as oito equipes restantes na competição regional classificados para as quartas de final. Bahia, Vitória, Jacuipense, MAF, Bahia de Feira, e as seleções de Vera Cruz, Real Recôncavo e São Félix, agora lutam pelas quatro vagas na fase semifinal.

O Bahia despachou despachou a Jauzeirense aplicando uma goleada de 10 a 0. O Vitória venceu pelo placar mínimo, 1 a 0, e eliminou a seleção de Cachoeira.

Pelas quartas de final, o Tricolor enfrenta o Real Recôncavo, no sábado, 1º, às 14h, no Fazendão. Também no sábado, o Leão visita o São Félix, a partida acontece no Estádio Municipal de São Félix, às 14h30.

