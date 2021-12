A 9ª edição da Copa Metropolitana de Futebol Sub-15 começa neste sábado, 6, e segue até o dia 15 de junho. Em 2019, a competição conta com 40 equipes e 23 municípios participantes, contra 15 da última edição.

Os clubes tradicionais da capital, como Bahia, Vitória, Ypiranga e Galícia, marcam presença na competição regional, além de contar com as seleções municipais de Lauro de Freitas, Vera Cruz, Feira de Santana, São Francisco do Conde e Mata de São João, entre outras. A Copa Metropolitana tenta aumentar a participação dos atletas baianos na Copa 2 de Julho, principal competição sub-15 do estado.

Criada em 2010, a competição tem o Esporte Clube Bahia como seu maior campeão, que levantou quatro vezes o troféu. Vitória e Bahia estreiam contra Leonico e Academia Rubro Negra, respectivamente.

Confira a tabela completa da Copa Metropolitana de Futebol Sub-15.

