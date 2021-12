Copa Interbairros teve início no domingo em Periperi

A Copa Cidade do Salvador de Futebol Interbairros de Futebol Sub-17 começou no domingo, 13, envolvendo 44 equipes de 28 bairros de Salvador. A primeira partida foi disputada entre Eldorado e Redenção no estádio de Periperi.

O torneio será dividido em duas fases. Os times vão duelar entre si, em jogos de ida e volta dentro da mesma chave, avançando as duas melhores à fase de mata-mata. A segunda fase será um duelo único, com vantagem do mando de campo para a equipe de melhor campanha.

São 32 equipes masculinas e 12 femininas envolvidas na briga pelo título. No grupo dos homens, participam os times dos bairros de Pirajá, Tancredo Neves, Barreiras, Cajazeiras X, Castelo Branco, Arenoso, Palestina, Mata Escura, Mussurunga, Alto do Cabrito, Lobato, Pau da Lima, Águas Claras, Itapuã, Valéria, Calabar, Santa Cruz, Doron, Itacaranha, Cajazeiras VIII, Jauá, Lauro de Freitas, Boca do Rio, Amaralina, Calabetão e 7 de Abril.

Como há menos times femininos na disputa - 12 equipes - o naipe feminino está dividido em quatro chaves, com três equipes cada. As equipes masculinas estão divididas em oito grupos, com quatro equipes cada uma.

adblock ativo