Copa Governador: Vitória da Conquista vence primeiro jogo da final

O Vitória da Conquista começou a final da Copa Governador do Estado 2016 com tudo. No domingo,13, no jogo de ida da competição, o Bode venceu o Jacobina por 2 a 0, no estádio José Rocha, em Jacobina.

Para reverter a situação do primeiro duelo, o Jegue da Chapada precisará vencer por mais de dois gols para levantar a taça no jogo de volta, no dia 20, domingo, na casa do Vitória da Conquista.

No entanto, para levar o seu pentacampeonato, o time do Bode pode perder por até dois gols de diferença no Lomanto Junior.

O vencedor da Copa Governador pode escolher entre uma vaga direta na Copa do Brasil ou uma vaga direta no Campeonato Brasileiro da Série D. O vice-campeão fica com a vaga não escolhida pelo campeão.

