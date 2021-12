Copa Governador: Leão sai com vantagem para jogo de volta

O Vitória ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia de Feira, na noite de quarta-feira, 6, no estádio do Joia da Princesa, e conquistou uma vantagem importante para a partida de volta pela semifinal da Copa Governado do Estado.

O atacante Alemão marcou o gol do Leão, aos 8 minutos do primeiro tempo. O Bahia de Feira ainda perdeu um pênalti na etapa incial. No segundo tempo, o Vitória teve o goleiro Fernando expulso e sofreu o empate em um lance de escanteio, na cabeçada do atacante João Neto.

O rubro negro tem a vantagem de dois resultados iguais, por ter melhor campanha que o time de Feira na primeira fase. O Leão terminou na primeira colocação do Grupo 1, com 12 pontos ganhos. Já a equipe feirense ficou na segunda posição do Grupo 2. O jogo de volta acontece no próximo sábado, 9, às 16h, no Barradão.

Na outra semifinal, realizada também na quarta, a Jacuipense venceu o Vitória da Conquista por 1 a 0, no estádio de Pituaçu, e agora pode até empatar no próximo domingo, 10, no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Conquista, para garantir a vaga na final.

