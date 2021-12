Copa governador começa neste domingo com mudanças

A Copa Governador do Estado chega neste domingo, 9, à sua oitava edição, com três partidas marcando a rodada inicial. Entre os dias 8 outubro e 20 de novembro, oito clubes disputarão o título.

Este ano, mudanças no regulamento trazem novidades. O critério de classificação dos participantes, por exemplo, que buscava os seis clubes de melhor campanha no Campeonato Baiano no ano, além do campeão e vice da segunda divisão estadual, foi extinto, e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) optou por abrir inscrições às equipes interessadas em participar.

A alteração possibilita que equipes pouco conhecidas e até mesmo com curtas trajetórias participem do campeonato. É o caso do Pituaçu Futebol Clube, time criado no ano passado e que vinha disputando apenas competições de base, como a Copa metropolitana. Assim, fará agora sua estreia no futebol profissional. Com o projeto de se tornar a terceira força do futebol baiano, o time procura no gramado do estádio de Pituaçu - local escolhido como mando de campo - algo além de inspiração para o seu nome.

O Atlântico, clube que irá disputar a elite do Baianão em 2017 por ter se consagrado vencedor da segunda divisão deste ano, e o Teixeira de Freitas são outros que participam de forma inédita.

Ainda assim, o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, não vê a mudança no regulamento e a chegada de novos clubes como um fator de enfraquecimento da Copa Governador. "Agora temos todos lutando pela premiação. Sem falar que antes alguns clubes não apresentavam interesse em participar ou abriam mão e jogavam com reservas", conta.

Tradicionais

As principais apostas vêm do interior. Com bons resultados no ano - eliminado nas quartas da Série D do Brasileiro e terceiro colocado no Estadual - o Fluminense de Feira defende o título conquistado na última Copa Governador. A equipe já tem vaga garantida para a quarta divisão nacional de 2017. No entanto, não há sentimento de favoritismo por parte dos seus dirigentes.

"Acreditamos, sim, na possibilidade de sermos bicampeões. Porém sabemos que não será uma competição fácil", afirma Gerinaldo Costa, presidente do Flu de Feira.

Outro candidato ao título é o Vitória da Conquista. O time do sudoeste baiano é o maior detentor de títulos da Copa Governador - são quatro no total - e precisa se recuperar da má campanha realizada no ano passado, quando terminou na penúltima colocação. Já o Atlético de Alagoinhas e o Jacuipense tentam o título inédito, após ficarem com o vice-campeonato duas vezes.

Outra mudança regulamentar é o limite de jogadores acima de 23 anos. A proposta inicial, apresentada pela FBF, previa a presença de, no máximo, seis jogadores acima da idade, modelo similar ao vigente na Série B do Baiano. Após contraproposta apresentada e aceita por todos os representantes dos times integrantes, o limite foi aumentado para dez jogadores.

Ednaldo explica que a Copa Governador do Estado faz parte de um projeto de renovação dos atletas da Bahia, além de aumentar o calendário de jogos no estado. O dirigente crê que as novas mudanças vêm para acrescentar com o propósito da Copa. "Antigamente os jogadores eram os mesmos que disputavam as outras competições. Então, não havia essa renovação".

A regra é motivo de queixa do Flu de Feira. Segundo Gerinaldo Costa, foi necessário replanejar todo. "Isso nos levou à dispensa de muitos atletas", lamentou o dirigente.

