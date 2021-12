Copa Governador: Bode vira confronto e fatura quarto título

O Vitória da Conquista sagrou-se campeão da Copa do Governador do Estado pela quarta vez, no domingo, 30, ao vencer a Jacuipense por 3 a 1 em casa. Por ter vencido o jogo de ida da final por 1 a 0, em Feira de Santana, na última quarta, o time de Riachão do Jacuípe precisava de apenas um empate para conquistar o título inédito.

A equipe conquistense esteve presente em todas as finais das seis edições da competição e levantou a taça também em 2010, 2011 e 2012.

O Estádio Lomanto Júnior recebeu mais de 2.400 torcedores no domingo. Rafael Granja, duas vezes, e Carlinhos balançaram as redes para os donos da casa. O atacante Nadson, ex-Bahia e Vitória, marcou o gol de honra para os visitantes.

Os dois gols tornaram Rafael Granja artilheiro do torneio, ao lado do companheiro de time Brasão, ambos com quatro gols. Além de ficar com a taça, o Vitória da Conquista assegurou uma das vagas da Bahia na Copa do Brasil do ano que vem.

