Copa Governador: Bahia tropeça em casa contra Juazeirense

Pelas semifinais da Copa Governador de Estado, o Bahia foi surpreendido no Estádio Pituaçu e acabou perdendo para o Juazeirense por 1 a 0, neste domingo, 8. O gol da vitória da equipe do interior do estado foi marcado pelo atacante Sassá. Após a partida, o goleiro Jean, do Bahia, ainda foi expulso.

Para conseguir a classificação para a final do torneio, o Tricolor precisa vencer por mais de um gol de diferença na partida de volta, que será no Pedro Amorim em Porto Seguro, devido à vantagem do Cancão de Fogo. Já o Fluminense venceu o clássico local frente ao Bahia de Feira, por 2 a 0.

A partida deste domingo aconteceu no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, mesmo local do jogo de volta. Como tem a vantagem frente ao seu rival, o Touro do Sertão pode perder por até dois gols de diferença na partida que decide uma vaga na final.

