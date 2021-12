Copa Governador: arbitragem para jogo de volta das semifinais é definida

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu a escala de arbitragem para os jogos de volta das semifinais da Copa Governador 2016. O sorteio foi realizado na terça-feira, 1º, às 13h30, na sede da FBF. Os jogos serão realizados neste domingo, 6, às 16h (horário da Bahia). Os confrontos serão entre Jacobina x Fluminense e Vitória da Conquista x Jacuipense.

O jogo entre Jacobina x Fluminese será realizado no estádio municipal José Rocha, em Jacobina, e terá como árbitro principal Ademilton Piedade Carige. Na primeira partida, realizada no domingo passado, 30, o Jacobina venceu o Fluminense por 2 a 1, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Jacobina x Fluminense

Árbitro: Ademilton Piedade Carigé

Assistente 01: Dijalma Silva Ferreira Junior

Assistente 02: João Paulo Gonçalves da Silva

4º árbitro: Moacy Sobrinho Andrade Cruz

O outro jogo das semifinais será entre Vitória da Conquista x Jacuipense, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. O duelo contará com a arbitragem principal de Emerson Ricardo de Almeida Andrande. No jogo de ida, realizado em Riachão do Jacuípe, no sábado passado, 29, o Vitória da Conquista levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Vitória da Conquista x Jacuipense

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida de Andrade

Assistente 01: Luciano Trigueiro Xavier

Assistente 02: Wesley Silva Santos

4º árbitro: Bruno Nogueira Prado

O sorteio contou com a presença de Wilson Paim, presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (Ceaf-Ba), além de representantes da Federação, Josenilton Cerqueira e Nayane Queiroz. Os árbitros Ademilton Carigé e Rafael Luis Santos também estiveram presentes.

