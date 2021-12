Copa eleva credibilidade para ter êxito com Olimpíada

Com uma dose de otimismo gerada pelo sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil, o Comitê Organizador do Rio 2016 entra nesta terça-feira, 5, na contagem regressiva de dois anos para a realização da Olimpíada, marcada para ocorrer entre os dias 5 e 21 de agosto.

Dirigentes e autoridades envolvidos na organização dos jogos são unânimes em dizer que o fato de o país ter passado no teste como sede da Copa melhora a expectativa nacional e internacional para 2016.

"Eu entendo que o sucesso da Copa ajuda a Olimpíada, mostra a capacidade do país em entregar eventos", disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ontem, durante seminário com a imprensa nacional realizado na sede do Comitê Organizador do Rio 2016, no bairro Cidade Nova, no Rio.

A reportagem de A TARDE esteve presente ao evento. As palavras de Paes foram endossadas por dirigentes do Comitê Olímpico Internacional (COI) que participaram do seminário.

"O Brasil está de parabéns pela Copa. Os brasileiros devem se orgulhar. Isso nos deixa com boa expectativa para os jogos", declarou Michael Kevan Gosper, membro-honorário do COI.

Apesar do otimismo, as instalações olímpicas estão com somente 55% das obras concluídas até o momento, restando 731 dias para o início dos jogos. Há atrasos pontuais no andamento de algumas obras.

Admitida pelo prefeito Paes, a mais preocupante delas é o Complexo Olímpico de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, que vai sediar 11 modalidades olímpicas. "Deodoro era, de fato, um ponto de preocupação, assim como o laboratório (do controle) de dopagem, mas houve uma aceleração no último semestre, o que nos deixa mais tranquilos", argumentou o secretário-executivo do Ministério dos Esportes, Luís Fernandes.

Para o diretor-executivo do COI, Gilbert Felli, esses dois anos que antecedem os jogos são o momento mais difícil para os organizadores e a sede, uma vez que muitas interrogações sobre as obras, a mobilidade e outras dúvidas começam a surgir na imprensa nacional e internacional. "É difícil organizar os jogos, mas o Brasil vai conseguir", afirmou Felli, frisando que os eventos-teste serão fundamentais. "Os testes são muito importantes. É a hora de enfrentar as dificuldades", alertou ele.

O Comitê Organizador aproveitou o seminário para oficializar a divulgação do calendário de eventos-teste (confira nesta página), batizado de 'Aquece, Rio'. Serão 45 eventos-teste, no total. O primeiro é a Regata Internacional de Vela, em andamento desde sábado passado na Baía de Guanabara.

Os demais vão ocorrer entre julho de 2015 e maio de 2016. Com o custo atualizado em R$ 37,6 bilhões, os jogos no Rio serão divididos em quatro zonas de competição na cidade (Barra, Copacabana/Flamengo, Maracanã e Deodoro).

Serão quase 11 mil atletas de 204 países participantes. São esperados, no total, cerca de 500 mil pessoas no Rio, incluindo jornalistas e turistas.

*O editor-coordenador Marcelo Machado viajou a convite do COB

