Copa do Nordeste terá participação de 20 clubes em 2015

A partir de 2015, a Copa do Nordeste passará a ser disputada por 20 clubes, com a inclusão de times do Maranhão e do Piauí, que apesar de serem da região nordestina, no futebol faziam parte da Norte. O anúncio foi feito pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) na terça-feira, 29. A competição vale uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Sampaio Corrêa, Moto Club (times maranhenses), Ríver e Piauí (times piauienses) vão se juntar a Bahia, Vitória e Serrano, representantes baianos; Sport (atual campeão), Náutico e Salgueiro, de Pernambuco; Ceará e Fortaleza, do Ceará; Coruripe e CRB, do Alagoas; Botafogo e Campinense, da Paraíba; América e Globo, do Rio Grande do Norte; e Confiança e Socorrense, de Sergipe.

A novidade faz parte de um projeto apresentado, há oito meses, à CBF e à Liga do Nordeste pelo presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues. "Agora sim, a Copa do Nordeste será totalmente nordestina. A entrada do Maranhão e do Piauí vai valorizar ainda mais a competição, que já é um sucesso em todo o país", comemorou Rodrigues.

Outra mudança em 2015 é que o torneio vai passar a ter cinco grupos, que receberão quatro times cada. Eles vão se enfrentar entre si, dentro das suas respectivas chaves. Os primeiros colocados garantirão cinco das oito vagas nas quartas de finais. As três restantes serão ocupadas por índice técnico.

O lançamento da competição, o sorteio dos grupos e apresentação a tabela serão realizados em setembro, na cidade de Recife, em Pernambuco.

