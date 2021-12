Copa do Nordeste será transmitida em TV aberta ano que vem

Principal competição regional do primeiro semestre, a Copa do Nordeste vai mudar de “casa” em 2018. A competição passará a ser transmitida na TV aberta, com exclusividade pela TV Aratu, afiliada do SBT.

Ainda não há confirmação oficial por parte da emissora e nem do Esporte Interativo (EI), canal fechado que participa da produção do torneio. Nos bastidores, espera-se que o EI faça um anúncio na próxima semana.

Até 2017, a TV Bahia, afiliada da Rede Globo, era quem fazia a transmissão na televisão aberta.

Polêmicas

Em julho, pouco tempo depois da edição de 2017 – vencida pelo Bahia – o atual vice-campeão Sport anunciou a saída da competição e da Liga do Nordeste, responsável pela organização do torneio.

Outro pernambucano, o Náutico também anunciou que abriria mão do torneio, mas mudou de ideia meses depois;

