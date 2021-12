Copa do Nordeste se pronuncia após Globo não mostrar gols de Gilberto

A Copa do Nordeste se manifestou publicamente na tarde desta segunda-feira, 29, após ser questionada por torcedores do Bahia sobre a permissão dos direitos de imagens às emissoras de televisão. O motivo da insatisfação se deu pela não participação do atacante Gilberto no quadro de gols do Fantástico, transmitido pela Rede Globo.

Durante a goleada do Esquadrão em cima do Altos-PI, por 5 a 0, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o atacante Gilberto foi autor de quatro gols. De acordo com a tradição do programa, ele deveria pedir uma música para ser tocada enquanto seus gols fossem transmitidos. No entanto, o Fantástico nem sequer passou os gols da ‘Lampions League’.

Em nota, a própria Copa do Nordeste se posicionou em sua conta do Instagram e afirmou que “todos os gols são disponibilizados para que as emissoras interessadas utilizem em seus programas” e que a decisão de não mostrar as partidas foi exclusivamente da empresa carioca.

