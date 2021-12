Copa do Nordeste: Feirense perde para Santa e se complica

O Feirense segue sem vencer pela Copa do Nordeste. Neste sábado, 26, no estádio do Arruda, em Recife (PE), o time baiano foi derrotado por 2 a 0 pelo Santa Cruz e está em situação muito delicada no Grupo D da competição, em último lugar, com apenas um ponto conquistado.

Não bastasse entrar em campo pressionado, a equipe de Feira de Santana sofreu um gol de pênalti logo aos 6 minutos (gol de Philco), e teve o goleiro Naldo expulso aos 36 do primeiro tempo. O segundo tento do Santa Cruz saiu nos acréscimos, aos 47, com Renatinho.

Com um a menos, se a reação no 2º tempo já era improvável para o Feirense, ficou mais ainda com um novo cartão vermelho, desta vez para o zagueiro Leandro, logo aos 5 minutos.

O time baiano conseguiu se sustentar, mesmo com a pressão dos 17.355 pagantes no Arruda. O Santa lidera o grupo com 6 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo, 27, pelo Campinense, que tem 4 e recebe o CRB, em Campina Grande (PB).

