Copa do NE; América-RN, Ceará e Guarany defendem liderança

O América-RN visita o Confiança nesta quarta-feira, 29, às 17h (horário da Bahia), no Estádio Fernando França em Carmópolis (SE), pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O Alvirrubro de Natal vem fazendo ótima campanha, com 100% de aproveitamento. O time é o líder do Grupo A, com nove pontos, e está a uma vitória de sacramentar a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Em situação extrema, o time sergipano ainda não conseguiu conquistar nenhum ponto.

Conterrâneo do América, o Potiguar de Mossoró recebe o Ceará no Estádio Nogueirão, em Natal (RN), às 21h15. O jogo envolve líder e vice-líder do Grupo C. O Vovô soma sete pontos e o time do Rio Grande do Norte, cinco.

No mesmo horário, Guarany e Sport jogam no Estádio do Junco, em Sobral (CE). O Leão pernambucano amarga a penúltima posição do Grupo D, com apenas dois pontos. Enquanto isso, o Guarany é o líder, com cinco pontos.



adblock ativo