Copa do Brasil: Vitória x Corumbaense tem data e horário modificados

Após o triunfo e classificação diante do Globo-RN na quarta-feira, 7, pela Copa do Brasil, o duelo entre Vitória x Corumbaense-MS teve data e horário remarcados para a quinta-feira 15, às 18h30 (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador. Anteriormente, a partida seria realizada na quarta, 14, após o Carnaval.

A mudança foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que atendeu ao pedido da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), solicitando a remarcação devido aos festejos da folia baiana.

O Fluminense de Feira, outro participante baiano classificado para a 2ª fase da competição, teve o horário da partida diante do Náutico modificado. A partida, que seria disputada às 18h30 (da Bahia), foi realocada para às 21h30 (da Bahia).

As mudanças dos horários foram solicitadas pela rede de televisão detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, para atender a grade de programação.

A 2ª fase da Copa do Brasil será em jogo único. Em caso de empate, será decidido nos pênaltis. O vencedor de Vitória x Corumbaense encara ou Bragantino ou Altos-PI. Já que vencer a partida entre Fluminense de Feira x Náutico enfrenta o ganhador de Cuiabá x Aparecidense-GO.

