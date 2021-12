Copa do Brasil vai definir mais 10 classificados nesta quarta-feira

Considerada a segunda principal competição do futebol nacional - atrás apenas do Campeonato Brasileiro - a Copa do Brasil segue com os seus jogos de volta da primeira fase com mais dez jogos, nesta quarta-feira, 15, e outros quatro na quinta, dia 16.

Clubes tradicionais, como Santos, Vasco, Botafogo e Grêmio, são atrações.

Depois de fazer um jogo duro e voltar com uma vitória por 1 a 0 do Paraná, o Santos recebe o Londrina, às 19h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O time da Baixada Santista, que vai até o interior em busca de mais público, consegue a classificação com qualquer resultado de empate. Ao time paranaense, uma vitória por um gol de diferença, desde que marque dois tentos, serve.

As situações de Vasco e Grêmio são parecidas com a do Santos. Os dois times venceram Rio Branco-AC e Campinense-PB, respectivamente, por 2 a 1 e também avançam em caso de um empate. A diferença para o time santista é que, como marcaram dois gols como visitantes, os dois clubes também avançam com derrotas por apenas 1 a 0 para seus respectivos adversários.

O Botafogo-RJ tem uma missão um pouco mais complicada. O time de René Simões empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB, em João Pessoa, e não pode perder por nenhum placar. Um empate por 0 a 0 ou 1 a 1, entretanto, já será suficiente.

O interior paulista também terá um representante nesta quarta-feira. Já eliminado no Estadual, o Ituano defende uma boa vantagem por 3 a 0 sobre o Joinville, obtida na ida. Por isso, o time do técnico Hemerson Maria só avança em caso de uma goleada por quatro ou mais gols na Arena Joinville.

adblock ativo