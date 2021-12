Copa do Brasil: estreias dos times baianos são definidas

A CBF anunciou a tabela desmembrada da primeira fase da Copa do Brasil, quando 40 confrontos serão realizados, envolvendo 80 times. As equipes de melhor ranking jogam fora de casa na partida de ida e eliminam a volta se vencerem por dois ou mais gols de vantagem. A competição começa em 25 de fevereiro, uma quarta-feira, quando o Flamengo visita o Brasil, em Pelotas (RS).

Os representantes baianos só começam a jogar no mês seguinte. No dia 4 de março, estreia o Vitória da Conquista, que recebe, no Lomanto Júnior, às 22h, o Palmeiras. A volta, em São Paulo, acontece - se necessário - em 2 de abril, às 21h50.

As demais equipes da terra estreiam em abril. No dia 1º, o Vitória visita o Anapolina (às 19h30, em Anápolis) e a Jacuipense manda jogo contra o Paraná (às 20h30, em local ainda indefinido). As partidas de volta de ambos estão programadas para o dia 15, às 19h30.

O Bahia será o último dos quatro a entrar em campo. No dia 2, vai a Manaus para encarar o Nacional na Arena Amazônia às 21h50. O retorno, caso ocorra, está marcado para a Fonte Nova, às 21h30.

No total, 11 jogos estão programados para os estádios da Copa. São dois na Arena da Amazônia (Princesa do Solimões x Figueirense e Nacional x Bahia) e dois para a Arena Pantanal (Cuiabá x Murici e Operário x Avaí). Náutico, América-RN, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo também programaram seus jogos como mandantes para arenas utilizadas no Mundial.

Os cinco times que jogam a Libertadores (São Paulo, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro) só entram nas oitavas, unindo-se aos 10 times que avançarem e ao Fluminense, sexto colocado no Brasileiro de 2014.

