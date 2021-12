Copa do Brasil define semifinalistas nesta quarta-feira

As quartas de finais da Copa do Brasil estão de volta. Vinte dias depois das partidas de ida, os jogos desta quarta-feira, 19, acontecem com um sabor diferente. A mudança no panorama não se dá só pela fase dos times, mas é proporcionada principalmente pelo efeito da chegada do G-6 ao Campeonato Brasileiro.

A medida foi adotada pela Conmebol durante o intervalo entre as partidas de ida e volta e acabou dando um novo peso à Copa do Brasil, já que as chances de conseguir um posto na Libertadores aumentaram consideravelmente com a nova distribuição de vagas para os clubes brasileiros. De um lado, equipes como o Santos, o Grêmio, o Corinthians, o Cruzeiro e o Juventude veem na Copa do Brasil razões suficientes para irem a campo na noite desta quarta com a faca nos dentes.

Para o Peixe, a competição é a principal alternativa no projeto de disputa da Libertadores em 2017, mesmo estando em 4º no Brasileiro e com grandes chances de classificação ao torneio. Isso porque sua posição não lhe garante diretamente na fase de grupos, como faz a Copa do Brasil, e sim para pré-Libertadores. Justamente por isso, o time vai com força máxima contra o Internacional, às 18h30 (de Salvador), no Beira-Rio. Para avançar, basta o empate, já que a ida foi vencida por 2 a 1.

Na briga ‘lá‘ e ‘cá’

Corinthians e Grêmio vivem situações semelhantes. Em 7º e 8º, respectivamente, no Brasileirão, os dois tentam o título, mas torcem também para que o ganhador da Copa do Brasil esteja à frente na tabela. Isso porque automaticamente o G-6 viraria G-7 e eles poderiam brigar para serem contemplados com a nova vaga. No entanto, ambos os técnicos demonstraram que não pretendem correr o risco e devem ir com seus times titulares a campo nesta quarta.

Já o Cruzeiro, que enfrenta o Corinthians, no Mineirão, vê na Copa do Brasil a chance de salvar o seu desastroso ano. Lutando ainda contra o rebaixamento a equipe celeste terá que reverter o placar de 2 a 1 do jogo de volta.

Do outro lado, Palmeiras, Atlético-MG e Inter já aparentam fazer pouco caso da Copa do Brasil. O Colorado quer focar no Brasileirão e sair de vez das manchetes que tanto especulam seu rebaixamento. Já o Alviverde, líder do Brasileiro, está praticamente garantido na Libertadores e não lamentaria uma desclassificação – a ida foi 2 a 1 para o Grêmio, a quem enfrenta às 20h45, em São Paulo.

O Atlético-MG também deve consumar a classificação sem riscos e vai encarar o Juventude, às 18h30, em Caxias do Sul (RS), com um time misto. A equipe gaúcha, por sua vez, tenta a conquista de um título nacional para fechar com chave de ouro o ano de acesso à Série B. Para isso terá que correr atrás do escore do jogo de ida, terminado em 1 a 0 para o Galo.

