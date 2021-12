Copa do Brasil: Atlético tenta neutralizar sucesso do Coxa avançando no torneio

Em estados onde apenas duas forças geralmente disputam o filé, os sentimentos sempre estão à flor da pele. É o que parece acontecer no Paraná, onde o Coritiba passeia após voltar à elite com o título, enquanto o Atlético somente assiste.

E por conta das comparações, a torcida do Furacão pressiona. A esta altura do ano, dois técnicos já dançaram no comando do time, o último deles Geninho, que era questionado por ganhar sem convencer.

Como está difícil alcançar o Coxa, com cinco pontos à frente (25 a 19), o Furacão tenta diminuir o prejuízo interno avançando na Copa do Brasil. Na fase anterior cumpriu o roteiro com louvor e despachou o Paulista, em Jundiaí, sem necessidade do jogo de volta.

Com Adilson Batista no lugar de Geninho, as esperanças maiores do torcedor residem em o time ganhar um padrão de jogo definido. Essa carência foi alegada para queda de Geninho e pode se tornar um calo para Adilson Batista.

Madson - Pelo menos uma mudança está assegurada no time para o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira, 13, em Pituaçu: Madson retorna à equipe.

O meia-atacante não atuou domingo contra o Cianorte, pelo Estadual, porque estava suspenso. Conforme especula a imprensa de Curitiba ele ocupará a vaga de Kleberson.

Em contrapartida, o Furacão não poderá contar com Paulo Baier, que sofreu contusão no domingo e nem sequer viajou a Salvador.

Adilson Batista, no entanto, conta com mais opções para montar a equipe, já que os recém-contratados Rômulo e Hugo só podem atuar na competição nacional.

“Eu acho que foi um bom jogo [o de domingo]. Perfeição é difícil. Agora o adversário muda, a competição muda. Gostaria de ter aí três ou quatro semanas cheias de trabalho, porque aí você vai incutindo algumas coisas importantes”, disse Adilson. Na tarde desta terça-feira, 12, o Atlético treina no Barradão. A delegação chegou a Salvador na segunda.

