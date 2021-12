Em grande atuação na noite desta quinta-feira, 26, o Atlético-MG venceu o Fluminense no Nilton Santos, por 2 a 1, e levou ótima vantagem para Belo Horizonte na Copa do Brasil. O time de Cuca marcou com Nacho e Hulk, enquanto Fred descontou para o Tricolor.

Copa do Brasil: Atlético-MG vence Fluminense no Rio e sai em vantagem

