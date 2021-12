Copa Dente de Leite inscreve crianças e adolescentes a partir de segunda

Crianças e adolescentes de 12 a 14 anos, do sexo feminino e masculino, podem se inscrever na Copa Dente de Leite a partir de segunda-feira, 15. Os interessados em disputar o campeonato de futebol devem realizar o procedimento de forma presencial, acompanhados do pai ou responsável, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel) ou pelo e-mail copas.semtel@salvador.ba.gov.br. As inscrições seguem até o dia 15 de agosto.

A copa busca incentivar crianças e adolescentes a desenvolver uma atividade esportiva no turno oposto em que estudam, além de estimular o bom comportamento e desempenho na escola e revelar novos talentos para o futebol. A Copa terá início em 21 de setembro.

A competição espera formar 34 equipes, que disputarão 64 jogos durante 14 semanas. Nesta edição, pode ser formada a categoria feminina na competição feminina, a depender da demanda.

