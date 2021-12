Copa de judô vai reunir 500 atletas em Lauro de Freitas

O Centro Pan-americano de Judô, em Lauro de Freitas, vai receber a 2ª edição da Copa Bahia Open de Judô. A competição é aberta a todas as categorias do judô masculino e feminino.

“Vamos ter judocas da Bahia, Sergipe e Pernambuco na Copa. Até agora estão inscritos 544 inscritos atletas”, disse nesta terça-feira, 11, Marcelo Ornelas, presidente da Federação Baiana de Judô (Febaju).

A programação começa nesta sexta-feira, 14, com o credenciamento técnico, sorteio das chaves e pesagem dos participantes. Já as lutas simultâneas no dojo do CPJ vão ser disputadas neste sábado, 15, a partir das 8h30.

A categoria sub-11 será a primeira a começar a série de lutas do evento, que será encerrado por volta das 19h. A Copa vale como pontuação para o ranking estadual do judô.

