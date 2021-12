Copa das Confederações: sistema da linha do gol é eleito

A Fifa anunciou oficialmente nesta terça-feira que definiu a empresa que ganhou a concorrência para fornecer a tecnologia da linha do gol (TLG) na Copa das Confederações, que será realizada no Brasil entre 15 e 30 de junho. Com o sistema GoalControl-4D, a companhia GoalControl GmbH foi escolhida e levou a melhor na disputa que travou com outros três fornecedores de TLG licenciados pela entidade.

O processo de escolha desta tecnologia - que visa acabar com a possibilidade de dúvidas em lances no qual o olho humano dos árbitros não é capaz de acompanhar a bola - começou a ser realizado em fevereiro, sendo que as empresas concorrentes apresentaram suas candidaturas na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, e a vencedora foi definida após inspeções aos locais dos jogos no Brasil.

A Fifa ainda revelou que a GoalControl GmbH, empresa com sede na Alemanha, também fornecerá a tecnologia da linha do gol na Copa do Mundo de 2014 "desde que o desempenho de seu sistema durante a Copa das Confederações deste ano atenda todos os requisitos exigidos".

Essa tecnologia escolhida para as duas importantes competições usa 14 câmeras de alta velocidade ao redor do gramado como parte de seu sistema GoalControl-4D. Para justificar a escolha da mesma, o organismo que controla o futebol mundial destacou que "a decisão final se baseou em critérios relacionados mais especificamente com os torneios no Brasil, incluindo a capacidade de adaptação da fornecedora às condições locais e a compatibilidade de cada sistema de TLG com as operações da Fifa em cada jogo". "As candidaturas também foram avaliadas quanto a seu custo e a fatores ligados ao gerenciamento do projeto, como a montagem da equipe e o cronograma de instalação", completou a nota oficial publicada nesta terça.

A Fifa ainda informou que a utilização do GoalControl-4D no Brasil está sujeito a testes de instalação final em cada um dos estádios onde o sistema será usado, sendo que os mesmos serão realizados por um instituto independente.

Esta será a segunda vez que a tecnologia da linha do gol será utilizada em uma competição da Fifa. A primeira aconteceu em dezembro do ano passado, no Mundial de Clubes vencido pelo Corinthians, no Japão. A implementação deste recurso foi possível após a decisão da International Football Association Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, de aprovar o uso da TLG, o que foi definido em uma reunião realizada em 5 de julho de 2012.

Ao oficializar a tecnologia vencedora da concorrência, a Fifa ainda informou que um evento dedicado à imprensa está marcado para acontecer no Brasil antes de uma demonstração do uso do sistema GoalControl-4D. Os detalhes e a data do evento, porém, ainda não foram informados pela entidade.

