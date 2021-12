Copa das Confederações: jogo em Salvador é 2º mais procurado

O primeiro dia da fase pública de vendas de ingressos para a Copa das Confederações de 2013, que será realizada no Brasil, registrou um recorde de solicitações. Mais de 186 mil pedidos foram registrados em 24 horas, entre a última segunda-feira e esta terça, confirmando a boa expectativa de público para o evento.

A maior parte dos pedidos foram feitos por brasileiros, seguidos de torcedores dos Estados Unidos, México, Japão e Itália. A partida de estreia, entre Brasil e Japão, no dia 15 de junho, em Brasília, é a que tem atraído mais atenção, com mais de 37 mil pedidos, seguida pelo confronto entre Brasil e Itália, em Salvador, no dia 22, e a decisão do torneio, no Rio, no dia 30.

"É um pontapé inicial sem precedente para o festival dos campeões. É muito bom ver que milhares de fãs do futebol não querem perder a chance de acompanhar os campeões, ao vivo, no estádio. Agora, durante a fase de vendas, os torcedores têm a melhor chance de garantir seus ingressos", disse Thierry Weil, diretor de marketing da Fifa e responsável pela venda de ingressos.

Todas as solicitações serão coletados no final da fase de vendas, no dia 15 de janeiro do ano que vem. A partir do dia seguinte, "será feito um sorteio para os jogos e/ou categorias que tiverem mais pedidos do que ingressos disponibilizados", como explicou a Fifa em comunicado.

