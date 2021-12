Copa com 48 seleções será decidida em março

"Tomaremos a decisão no mês de março" em relação a uma possível Copa do Mundo com 48 seleções, confirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, neste domingo à televisão francesa.

"Já foi decidido que o futuro da Copa é com 48 times, todos achamos que é uma boa ideia", afirmou Infantino à emissora TF1.

"Não é fácil, porque a Copa (do Catar-2022) será disputada em 28 dias ao invés dos habituais 31. Caso for factível e houver suficientes infraestruturas, estádios, tomaremos uma decisão no mês de março", durante a próxima reunião do conselho da Fifa, em Miami, respondeu Infantino ao ser questionado sobre se a ampliação poderia ser feita já a partir da próxima Copa.

Em relação aos rumores de que a Copa do Mundo do Catar-2022 poderia ser sediada em conjunto com outros países, Infantino explicou: "Por que não, se for possível? Estamos conversando com o Catar sobre esse assunto, poderíamos imaginar que alguns jogos sejam disputados em países vizinhos... Por que não sonhar? Não é impossível".

Candidato à reeleição para seguir comandando a Fifa em junho de 2019, Infantino vem multiplicando propostas polêmicas, especialmente com a vontade de organizar um Mundial de Clubes ampliado e uma Liga mundial de Nações.

adblock ativo