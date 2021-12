Copa Coca-Cola terá início no dia 7 de setembro em Salvador

A partir do próximo dia 7 de setembro a Copa Coca-Cola terá o pontapé inicial no campo de futebol da Boca do Rio, em Salvador. O torneio é disputado simultaneamente em 30 cidades brasileiras e reúne cerca de nove mil atletas, com idade entre 13 e 15 anos. O evento ocorre anualmente en todo o mundo.

As partidas ocorrem sempre a partir das 8h, durante todos os finais de semana de setembro. As finais serão 5 e 6 de outubro no Estádio Municipal Gerino de souza Filho, em Lauro de Freitas (na Região Metropolitana de Salvador). O sorteio dos grupos será realizado no próximo domingo, 31.

São 496 equipes, sendo que 36 delas são da da Bahia - 32 masculinas e duas quatro femininas. O torneio é um dos maiores do esporte amador no Brasil e tem o objetivo de estimular a prática do esporte e a vida ativa dos jovens, familiares e das próprias comunidades.

Cada time possui entre 11 e 18 jogadores, que tem o pré-requisito essencial de estar regularmente matriculado e em dia na vida escolar.

O público poderá curtir também apresentações musicais e outras atividades durante o evento. A entrada é gratuita.

