Copa Brasil: instituto de Cegos da Bahia luta por 5º troféu

Pela primeira vez os jogadores do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) vão poder mostrar o talento da equipe diante da torcida baiana. Atual tetracampeã da Copa Brasil de Futebol de 5, o ICB jogará como favorito ao título, disputado a partir desta terça-feira, 5, às 8h30, a domingo, data da grande final.

A competição será realizada no ginásio da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME), em Lauro de Freitas, reunindo craques da seleção brasileira e atletas da Argentina e Paraguai, contratados por várias equipes brasileiras. O principal nome da competição é o atacante baiano Jefinho, de 24 anos, eleito melhor jogador do mundo em 2010 e que continua cotado à honraria na próxima eleição, marcada para 2014.

"Acho que por a Copa ser em casa e a gente ser tetra, vai haver pressão da torcida pelo título", prevê o atacante, torcedor confesso do Bahia. "Nosso time é experiente e é o mesmo que conquistou o tetra. Vamos jogar com a equipe completa e em casa", completou Jefinho.

Um dos principais adversários pelo título, na opinião do atacante, será a Associação Paraibana de Cegos (Apace/PB). "Lá jogam quatro da seleção brasileira", justificou Jefinho, que embora esteja focado no futebol de 5, não esquece o esporte jogado por 'onze tricolores'.



"Sinto no coração ver o meu Bahia perigando na Série A do Brasileiro. Acho que ao Bahia falta vontade de vencer. Futebol não é só técnica e habilidade. O time precisa ter raça também", pediu Jefinho. Outro time com o qual os baianos esperam medir forças é o da Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) do Rio Grande do Sul, que tem o craque Ricardinho como destaque.

Goleador - Ele é grande goleador e um dos melhores da seleção, ao lado do próprio Jefinho. Atento ao favoritismo do ICB, Ricardinho garante que se depender dele, voltará a Porto Alegre levando o troféu de campeão.

"O ICB tem certo favoritismo por ser tetracampeão, mas tem equipes muito fortes que também podem conquistar o título esse ano", afirmou. Para Ricardinho, esta será uma das mais fortes edições do campeonato. "Temos atletas da seleção espalhados pelas equipes, além da participação dos gringos que vieram do Paraguai e da Argentina", justificou.

Contando com a Bahia, a Copa reúne equipes do Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.



adblock ativo