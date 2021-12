Copa Brasil de Futebol de 5: time baiano passa às quartas

Única equipe com 100% de aproveitamento na Copa Brasil de Futebol de 5, o ICB (Instituto de Cegos da Bahia) venceu sua terceira partida na competição nesta quinta-feira, 7, e se classificou para as quartas de final com uma rodada de antecipação.

A equipe baiana goleou o time do Clube Vizinhança (DF) por 4 a 0, chegou ao nove pontos e manteve o favoritismo ao título.

