Copa Brasil de Bicicross é realizada na orla de Salvador

A Copa Brasil de Bicicross reunirá os amantes do esporte neste fim de semana, na pista Tertuliano Torres, localizada na praia do Corsário, na orla de Salvador.

A competição, que faz parte do calendário de provas oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e soma pontos para o ranking nacional nível C2, contará com cerca de 300 ciclistas, com idades entre 5 e 65 anos, divididos em 33 categorias.

O evento terá início neste sábado, 4, às 8h, com a presença de grandes ciclistas baianos como Paola Reis, Leonardo Cazé e Leonardo Gonçalves. A Copa encerra no domingo, 5.

