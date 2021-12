Copa Baiana de Kart será atração esportiva no feriado

Sem jogos da dupla Bahia e Vitória neste feriadão em Salvador, uma das opções para os apaixonados por esporte é acompanhar a decisão da Copa Baiana de Kart, que acontece no sábado, 13, e no domingo, 14, no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas.

Disputada ao longo de seis baterias, sendo sempre uma no sábado e outra no domingo, a Copa Baiana já teve duas etapas, realizadas nos dias 18 e 19 de agosto e 29 e 30 de setembro. A deste final de semana definirá os campeões da nova competição, criada ainda neste ano pela Associação Baiana de Karts (ABK).

A Copa Baiana de Karts foi idealizada pela ABK para manter os pilotos baianos em atividade ao longo deste segundo semestre. O Campeonato Baiano de Karts, disputado tradicionalmente ao longo do ano, foi todo realizado nos primeiros seis meses de 2012.

A mudança aconteceu porque o Kartódromo Ayrton Senna, construído pela prefeitura de Lauro de Freitas, foi cedido para uso da ABK em um contrato de 20 anos. Encerrado o período neste ano, a prefeitura está disposta a ceder o terreno para a Confederação Brasileira de Judô construir um centro de treinamento.

A Copa terá disputas nas categorias Super Kart 125, Honda 400, Honda 400 B e Cadete.

