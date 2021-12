Copa Baiana de Kart começa neste sábado em Lauro de Freitas

Começa neste sábado, 18, a Copa Baiana de Kart, competição de automobilismo que vai movimentar os pilotos do estado ao longo do segundo semestre do ano no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. Serão disputadas seis baterias, divididas em três etapas, com provas no sábado e também no domingo, 19.

A Copa foi idealizada pela Associação Baiana de Karts (ABK) para manter os pilotos em atividade durante o segundo semestre. "Devido à mudança do local do kartódromo, decidimos realizar o Campeonato Baiano de Kart todo no primeiro semestre, para evitar algum tipo de problema que pudesse prejudicar a competição mais tradicional", explica o presidente da ABK, Vicente Iniesta.

O Kartódromo Ayrton Senna esteve disponível para uso da ABK ao longo de 20 anos, seguindo a um acordo estabelecido entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas no momento da construção do circuito. Como o contrato terminou, a prefeitura decidiu ceder o espaço para a Confederação Brasileira de Judô construir um centro de treinamentos, porém comprometeu-se também em arrumar um novo local para a construção de um novo kartódromo.

Enquanto isto não acontece, a ABK decidiu realizar a Copa Baiana para manter os pilotos em atividade. "Alguns pilotos estão participando de competições nacionais e precisam estar em atividade para conseguir os resultados. Por isso, o kartódromo não pode parar", justificou o presidente da ABK.

A primeira etapa da Copa Baiana de Kart terá disputas nas categorias Super Kart 125, Honda 400, Honda 400 B e Cadete. As outras etapas acontecerão nos dias 29 e 30 de setembro e 13 e 14 de outubro.

