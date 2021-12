Copa Baiana de Kart chega à 2ª etapa neste final de semana

A Copa Baiana de Kart, competição que movimenta o calendário do automobilismo baiano neste segundo semestre, chega à sua segunda etapa neste final de semana, 29 e 30 de outubro, no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas.

A etapa será competida em duas baterias, uma no sábado e outra no domingo. Juan Manuel, na Cadete; Diego Freitas, na Super Kart 125; e Franklin Maiolino, na Sport 400, tentam manter a ponta do ranking nas suas categorias.

Como o Campeonato Baiano foi disputado todo no primeiro semestre do ano, a Copa Baiana foi criada pela Associação Baiana de Kart (ABK) para manter os pilotos do estado em atividade. A terceira e última etapa da competição está prevista para acontecer nos dias 13 e 14 de outubro.

