Copa Bahia de Bicicross: etapa em Salvador define campeões

Cerca de 70 atletas disputaram no domingo, 7, a etapa única a Copa Bahia de Bicicross. A competição foi realizada na Pista Tertuliano Torres, na Praia do Corsário, e contou com a participação de atletas de Salvador e região metropolitana (RMS).

A prova aconteceu nas categorias "Boys" e"Girls" (até 08 anos, 09 a 12 anos, 13 a 16 anos), Elite Open (Men 17 a 29 anos, Master, Elite), Elite Feminino, Cruiser Open, Cruiser 30+, Iniciantes e MTBX.

Em três baterias classificatórias, os quatro melhores de cada grupo se enfrentaram na final, decidindo as primeiras colocações. Pela primeira vez, alunos do Projeto Pedal participaram da competição.

Na Elite Open, subiu no lugar mais alto do pódio Gabriel Reis Santos, seguido por Jaldo Brandão Caribé Filho e Jarbas Azevedo, todos da capital baiana. Já na categoria Cruiser Open, quem levou o troféu de 1º lugar foi Rafael Saito, de Camaçarí, seguido de Paulo Leal e Thiago Lago, ambos de Salvador.

adblock ativo