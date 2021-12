Copa Bahia de Bicicross é realizada em novembro

A Copa Bahia de Bicicross 2014 será realizada em etapa única no dia 23 de novembro, na pista de BMX Tertuliano Torres, em Salvador. O evento conta com dez categorias, entre crianças e adultos, homens e mulheres, iniciantes e atletas de elite.

A expectativa é que pilotos de Salvador, Candeias, Barrocas, Feira de Santana, Paulo Afonso, Camaçari, Lauro de Freitas e Itaberaba participem da competição, que é realizada pelas Associações de Bicicross de Salvador e da Bahia (ABBMX).

Para participar da competição, o atleta deve enviar e-mail para abbmxbahia@yahoo.com.br com seu nome completo, data de nascimento e categoria. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 até o dia 22 de novembro e R$ 35,00 no dia do evento, caso ainda haja vaga.

A Copa Bahia começa às 8 horas com treinos oficiais e a prova inicia às 10h20.

