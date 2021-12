Copa Bahia de Bicicross é adiada devido a chuva

Por conta das fortes chuvas em Salvador, a etapa única da Copa Bahia de Bicicross, prevista para este domingo, 23, foi cancelada. A disputa ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 10h30, na Pista do Corsário, na orla marítima.

Segundo a presidente da Associação Baiana de Bicicross, Carmen Gonçalves, a prova foi remarcada para atender a solicitação de atletas do interior. "Por conta das chuvas, muitos atletas que viriam de outras cidades não conseguiriam vir. Então, por prudência, remarcamos a data", disse.

A competição será disputada nas categorias "Boys" e"Girls" (até 08 anos, 09 a 12 anos, 13 a 16 anos), Elite Open (Men 17 a 29 anos, Master, Elite), Elite Feminino, Cruiser Open, Cruiser 30+, Iniciantes e MTBX. Os pilotos disputarão três baterias classificatórias, e os quatro melhores de cada grupo vão para a final.

As inscrições continuarão abertas até o dia da prova. Quem desejar realizar previamente, poderá fazer matricula pelo e-mail da associação: abbmxbahia@yahoo.com.br. A competição é aberta para profissionais e amadores. A taxa de inscrição é de R$ 30.

Em preparação para a disputa, os atletas podem realizar o treino com Start Eletrônico - sistema automático da barra de largada - no sábado, 22, na pista Tertuliano Torres, no Corsário. A pista será liberada a partir das 7h e a participação é gratuita.

