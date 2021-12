Copa América segue com dois jogos neste domingo

A Copa América 2021, realizada no Brasil, segue neste domingo, 20, com duas partidas da terceira rodada. O Brasil não joga na rodada deste fim de semana e só volta a campo na próxima quarta-feira, 23, contra a Colômbia.

Às 18h, pelo grupo do Brasil, a Venezuela enfrenta o Equador, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já a Colômbia disputa com o Peru, às 21h, no estádio Olímpico, em Goiânia.

As partidas do grupo B serão disputadas na segunda-feira, 21. Uruguai e Chile se enfrentam às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá e Argentina duela com o Paraguai, às 21h, no Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Venceu Venezuela por 3 a 0 e Equador por 4 a 0. Nesta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo avançam.

