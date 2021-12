Copa América registra 166 casos de Covid-19, diz Conmebol

A Conmebol divulgou relatório nesta sexta-feira, 25, que aponta 166 casos positivos de Covid-19 entre pessoas envolvidas na realização da Copa América no Brasil. De acordo com a entidade, 22.856 exames foram realizados.

A confederação apontou ainda que houve uma queda nos registros de casos positivos nas últimas semanas com 0,7% de casos positivos entre os testados, contra 0,9% no último balanço divulgado pela entidade no dia 19 de junho.

Ainda de acordo com o relatório, a maior parte das pessoas infectadas é de profissionais terceirizados. Entre os jogadores, são onze venezuelanos, três bolivianos, dois colombianos e um chileno. Destes, quinze já fizeram quarentenas e estão aptos para jogar.

adblock ativo