Copa América: Peru faz último treino antes de viagem

A seleção peruana treinou pela última vez antes do embarque para o Chile, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 10. A equipe terá o Brasil como seu primeiro adversário na Copa América.

Segundo o portal peruano "Libero", o técnico Ricardo Gareca disse estar confiante no time para a competição. "Vamos chegar bem, estamos bem num modo geral e esta é uma notícia boa. Em todas as posições temos boas opções e isso me tranquiliza, apesar de não poder garantir quem estará desde o início", afirmou o treinador.

Ele também não descartou uma marcação especial a Neymar, e disse que irá analisar a possibilidade.

Paolo Guerrero, que era dúvida devido a uma lesão no tornozelo, foi confirmado pelo departamento médico da seleção, e já é praticamente garantido por Gareca para enfrentar a Seleção Canarinho na estreia da competição continental.

"Paolo Guerrero está muito bem, e todos iremos chegar bem para o jogo contra o Brasil". Peru e Brasil se enfrentam na primeira partida da Copa América, em Temuco, no próximo domingo, às 18h30 (horário de Brasília), pelo grupo C.

Enner Valencia é dúvida no Equador

Antes da estreia do Equador na Copa América contra os donos da casa, o Chile, Enner Valencia preocupa a comissão técnica após sofrer um choque no treino desta segunda-feira. Em um trabalho exclusivamente de regeneração, o atacante do West Ham se chocou com um companheiro e saiu de campo com fortes dores no tornozelo esquerdo.

Em declaração a imprensa, o médico da seleção equatoriana procurou tranquilizar a todos ao dizer que Valencia apenas sofreu um choque normal de jogo e as dores do momento não permitiram deixa-lo seguir. O jogador continua em observação, mas não possui nenhum tipo de lesão grave.

Uma possível ausência de Enner Valencia é ainda mais preocupante já que um dos principais destaques do Equador, Antonio Valencia, não jogará a competição por conta de uma cirurgia na perna para a retirada de pinos que foram colocados há três anos.

Para a partida de estreia da selação contra o Chile nesta quinta, 11, o zagueiro Erazo declarou que é preciso atenção com toda a equipe chilena. O jogador gremista ainda completou: "Alexis Sánchez está em uma grande fase, por isso não podemos nos desconcentrar".

adblock ativo