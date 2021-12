Copa América: novo lote de ingressos já está à venda

A Conmebol, auxiliada pelo Comitê Organizador Local (COL), iniciou na noite desta terça-feira, 25, a venda de um novo lote de ingressos para a fase mata-mata da Copa América 2019 (confira valores abaixo).

Estão disponíveis entradas de todas as categorias de preço para as oito partidas eliminatórias, incluindo a final marcada para o dia 7 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os bilhetes podem ser adquiridos pela internet.

As quartas de final começam na quinta, 27, com o duelo entre Brasil e Paraguai, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na Arena Fonte, em Salvador, Uruguai e Peru se enfrentam no sábado, 29, às 16h. Essa será a última partida do torneio na capital baiana.

