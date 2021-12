Copa América: delegação da Bolívia registra quatro casos de Covid-19

Em nota divulgada na noite deste sábado, 12 a Bolívia anunciou que quatro integrantes da delegação enviada ao Brasil para a Copa América testaram positivo para a Covid-19. Segundo a federação, são três atletas e um integrante da comissão técnica.

"As pessoas detectadas se encontram em bom estado de saúde e isoladas do grupo, além de terem iniciado imediatamente todos os procedimentos do protocolo de biosegurança do corpo médico da FBF e os da Conmebol para a competição", afirma a federação.

A delegação boliviana está em Goiânia, uma das sedes da competição, onde estreia na segunda-feira, 14, contra o Paraguai..

Também neste sábado, a Venezuela, que enfrenta o Brasil na abertura da competição neste domingo, confirmou 11 casos pela manhã, número que posteriormente subiu para 13, também entre jogadores e staff. A partida de abertura entre venezuelanos e brasileiros será neste domingo, 13, em Brasília.

