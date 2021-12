Copa América de 2019 terá abertura no Morumbi e final no Maracanã

A organização da Copa América de 2019, no Brasil, oficializou nesta terça-feira os estádios que receberão as partidas do torneio. Os jogos serão em seis sedes, com o Morumbi como palco da abertura, em 14 de junho, e o Maracanã como sede de final, em 7 de julho. As partidas também serão realizadas na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na Fonte Nova, em Salvador, no Allianz Parque, em São Paulo, e no Mineirão, em Belo Horizonte.

A oficialização das seis sedes veio depois de reunião da Confederação Sul-Americana de Futebol, em La Paz. O conselho de entidade aprovou a proposta apresentada pelo Comitê Organizador Local sobre os estádios a serem utilizados. O próximo passo será a assinatura dos contratos com cada gestor.

"Nosso objetivo foi selecionar estádios modernos, com grande capacidade de público e que tenham operação regular em partidas de futebol e shows internacionais. Combinamos estádios usados na Copa do Mundo com outros que ainda não participaram dos grandes eventos realizados no Brasil", disse o diretor executivo do Comitê Organizador da Copa América, Rogério Caboclo.

O dirigente explicou que a escolha de estádios procurou levar em conta também critérios como o deslocamento das equipes de uma partida para outra. "Preservamos a recuperação física dos atletas e a qualidade do espetáculo com a premissa de não haver viagens acima de três horas entre as sedes", comentou Caboclo, que em abril de 2019 tomará posse como presidente da CBF.

A abertura, no Morumbi, terá a presença da seleção brasileira em campo. O torneio não é realizado no Brasil desde 1989, ano em que a equipe da casa ganhou a competição. Na edição de 2019, além das dez nações da América do Sul, o torneio vai contar com os convidados Japão e Catar.

A Conmebol adiantou que as duas semifinais serão disputadas na Arena do Grêmio e no Mineirão. A tabela completa será definida nos próximos meses, assim que for realizado o sorteio dos grupos. "Estamos chegando cada vez mais perto de uma nova edição do mais antigo torneio de Seleções do mundo. Com a qualidade técnica das equipes sul-americanas e o alto nível de competição na Conmebol, a mais competitiva do planeta, a Copa América Brasil 2019 promete ser uma competição emocionante", disse o presidente da entidade, Alejandro Dominguez.

