Copa América: com time alternativo, Brasil empata com Equador

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Equador, na noite deste domingo, 27, no estádio Olímpico de Goiânia, pela 5ª rodada do Grupo B da Copa América. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Tite perdeu o aproveitamento perfeito que vinha tendo na competição.

Agora, a seleção brasileira aguarda a definição do Grupo A (cuja última rodada de jogos acontece na próxima segunda) para saber quem será seu adversário nas quartas de final (o Brasil pega o 4º colocado da outra chave).

Neymar poupado

Com a classificação já garantida como o primeiro do Grupo B, o técnico Tite decidiu poupar alguns jogadores para o jogo contra o Equador: o lateral Danilo, substituído por Emerson, o volante Fred, que deu lugar a Douglas Luiz, e o atacante Neymar, que viu Firmino entrar em sua posição.

Mesmo com tantas mudanças a seleção fez um bom primeiro tempo, alcançando 64% de posse de bola, várias finalizações e um gol. Aos 36 minutos, Everton cobrou falta para o meio da área e o zagueiro Éder Militão subiu muito para cabecear no ângulo do gol defendido por Galíndez.

Com a desvantagem no placar, o Equador retornou para a etapa final pressionando. E, logo aos 7 minutos, conseguiu empatar com Mena, que aproveitou sobra de bola na área brasileira.

A partir daí o Brasil não se encontrou mais na partida. O técnico Tite ainda realizou algumas mudanças, como as entradas de Richarlison, Everton Ribeiro e Vinícius Júnior. Mas o empate em 1 a 1 perdurou até o final.

A seleção brasileira volta a entrar em campo na competição na próxima sexta-feira (2), no estádio Nilton Santos a partir das 21h (horário de Brasília).

Vitória peruana

Na outra partida do Grupo B da Copa América realizada neste domingo, o Peru derrotou a Venezuela por 1 a 0. Com o triunfo alcançado graças a gol de Carrillo, a seleção andina garantiu a segunda posição da chave com 7 pontos.

