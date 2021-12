Copa América: Chile e Equador abrem a competição

A Copa América será aberta nesta quinta-feira, 11, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, onde o anfitrião Chile medirá forças com o Equador pela primeira rodada do Grupo A. A chave conta ainda com México e com Bolívia, que se enfrentam na sexta-feira, 12.

Os chilenos chegam animados por conta de receberem a competição e por terem deixado uma boa impressão na última Copa do Mundo, quando foram eliminados pelo Brasil, o dono da casa, nas oitavas de final, nos pênaltis, após empate por 1 a 1. Já os equatorianos também foram ao Mundial e não passaram da primeira fase. Jorge Sampaoli, técnico do Chile, espera uma estreia muito nervosa, por conta de toda a ansiedade que toma conta de seus jogadores.

Na visão dele, os chilenos terão uma verdadeira pedreira na estreia. " Toda estreia é sempre muito nervosa, ainda mais em uma competição onde realmente queremos escrever uma história muito bonita. O Chile chega para esta Copa América sonhando alto e por isso mesmo precisamos começar com o pé direito. Mas é o primeiro contato com a competição e diante de um rival que tem qualidade e jogadores muito experientes. Precisamos estar em um bom dia para ganharmos ", disse Sampaoli.

As dificuldades também são esperadas pelo comandante do Equador, Gustavo Quinteros. Este, porém, faz questão de deixar claro que sua equipe não vai se intimidar com o fato de enfrentar os donos da casa. "Com todo o respeito ao Chile, que tem uma grande equipe, não chegamos nesta Copa América para passearmos ou fazermos figuração. Com todos os problemas que podemos enfrentar e que tivemos nesta caminhada, pensamos primeiro em passar de fase e para isso é importante começar bem ", disse Quinteros.

Em termos de escalação, o Chile vai manter a base que derrotou El Salvador por 1 a 0 em amistoso disputado no fim de semana. As mudanças na equipe são por conta da reapresentação de titulares que chegaram depois dos demais por estarem envolvidos na final da Champions League, onde o Barcelona derrotou a Juventus. O goleiro Claudio Bravo, do Barça, entra no posto de Johnny Herrera, enquanto que o volante Arturo Vidal, da Juve, aparece na vaga de Marcelo Díaz.

Já o Equador é um mistério e a principal dúvida está no meio-de-campo e envolve a estrela da companhia. O meia Enner Valencia, com fortes dores no joelho esquerdo, preocupa. Se for vetado, será substituído por Daniel Angulo.

adblock ativo