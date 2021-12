Copa América: atual campeão, Uruguai já está no Chile

Com a missão de defender o título conquistado sobre solo argentino em 2011, a seleção Uruguaia desembarcou no Chile na noite de terça-feira, 9. A delegação celeste pousou na cidade de Antofagasta, onde ficará concentrada até o início da competição e fará sua estreia neste sábado contra a Jamaica, e seguiu direto para o hotel Enjoy.

O trabalho da seleção celeste na cidade chilena, que fica 1.360 km ao norte da capital Santiago, será realizado na tarde desta quarta, 10. Sob comando do treinador Óscar Tabárez, os uruguaios tem treino marcado para as 15 horas (de Brasília), no campo anexo do Estádio Regional Calvo y Bascuñan.

A esquadra celeste já desembarcou completa em Antofagasta, com destaques como o atacante Edinson Cavani (do Paris Saint-Germain-FRA), o lateral esquerdo Álvaro Pereira (Estudiantes-ARG), o goleiro Fernando Muslera (Galatasaray-TUR) e o meia cruzeirense Giorgian De Arrascaeta.

A grande ausência do Uruguai na competição é o atacante Luis Suárez, uma das estrelas do Barcelona, que foi suspenso por dez jogos pela mordida em Chiellini na Copa do Mundo de 2014.

O Uruguai fará sua 42ª participação na Copa América, na qual buscará o bicampeonato seguido e seu 16º título no total. Em território chileno, onde a competição já foi disputada seis vezes na história, a Celeste faturou dois troféus: em 1920 e 1926.

